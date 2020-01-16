COLLAR蘇芷晴談男友傻笑 Marf自爆初中遭同學冷暴力欺凌

COLLAR成員Marf、Winka、Ivy So、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）及李芯駖近日作客陳志雲主持的網上節目《Stephen‧傾》。

Marf被問到其英文名的由來，她說：「英文全寫其實是Marife，是媽媽的姑姐改的。近年認識了菲律賓朋友後，發現原來很多菲律賓人叫Marife，所以很多人問我是否菲律賓人。」談到當年中三轉校，她自爆是被同學冷暴力欺凌有關，雖然只是言語上的暴力，但感覺很不舒服、不開心，令她不想上學，因而有了轉校念頭。重提她曾在社交平台怒斥雜誌主編後認錯一事，Marf說有將日常感受記下的習慣，那次是不小心按錯掣才將言論公開，直至收到朋友通知後才刪除。她稱純粹是態度、意見，大家較少合作，一些安排上的轉變造成衝突，亦形容自己很低能。她又稱當時最擔心是影響團隊及身邊人。

Gao有心理準備調停隊友拗撬

Gao坦言對「隊長」一職感覺空泛，亦不明白為何會找她做隊長，加上最初她自覺高度與樣貌非女團材料，故當時也對自己有所懷疑。及後她明白做人應該要有自信，所以會努力做好隊長一職，會給予各成員支持，也有心理準備要調停隊友間的拗撬。

So Ching被陳志雲追問與舞蹈員男友李啟言（阿Mo）的感情生活時傻笑，坦言講出來有點尷尬。她表示與男友在同一間studio教班，最初是欣賞對方跳舞，認識後就喜歡他說話直接，不會轉彎抹角，並感謝男友的出現改變了她。So Ching坦言原本沒打算公開戀情，不過紙包不住火，沒想到公開後獲得大家支持。

Winka爆母親患嚴重精神病

Winka出道時的造型照被取笑似「達達星人」，她坦言曾為此傷心落淚，但淚水是為幕後同事承受壓力而流的。Winka又透露在單親家庭長大，母親患嚴重精神病，有次母親控制不到情緒，做了些不好的事情，最後要報警，母親亦被送入精神病院；當時家中失去經濟支柱，她曾向父親求助，卻未獲理會，惟有四出問人借錢渡難關，故她要邊讀書邊打工。

娛樂組