《金宵2》角色陰森恐怖 伍詠薇：邊有羅蘭姐咁勁 陳山聰拒再露股「矜貴嘅嘢一次就夠」

陳山聰、伍詠薇、蘇皓兒、樊亦敏及林景程等昨日在電視城出席《金宵大廈2》宣傳活動，蘇皓兒與林景程分別在本月6日及13日生日，獲劇組送上蛋糕慶祝。男主角陳山聰每晚開直播落力宣傳，他表示拍檔李施嬅因健康問題未能出席宣傳活動，最好辦法就是開直播，一齊跟粉絲互動。他透露原本李施嬅想用Zoom跟大家見面，但要接受療程無奈取消。

陳山聰吻戲 兒子睇到眼定定

陳山聰表示1歲多的兒子Jaco都有睇《金宵2》，「我和李施嬅在中環雪中擁吻，他睇到眼定定，然後走去惜媽咪，好sweet。我和太太都笑出來，不知他是模仿，還是見我惜第二個，想安慰媽咪」。他相信兒子不知他與李施嬅發生什麼事，但在電視上見到他，會指着叫「爸爸」。他透露從《鐵拳英雄》開始，他演出的電視劇音樂一起，Jaco就坐定定看足全劇。雖然《金宵2》有點恐怖，但Jaco不懂什麼是恐怖，未識驚。提到他在劇中背面全裸成熱話，若收視好會否再露「優質股」？他說：「矜貴嘅嘢一次就夠，還有很多東西未露過，好似腹肌，但要先操練。」

伍詠薇很久沒拍無綫劇，今次演出獲好評感開心，她說「雙魚」的故事情節起伏大，只得兩集在演繹上有難度，希望會有延續篇。她承認向監製葉鎮輝自薦演出，因她喜歡《金宵大廈》，年前在陳山聰婚禮上見到葉鎮輝，便說若開拍《金宵》續集隨時找她，就這樣參演了《金宵2》。劇中她飾演神經質母親角色，演繹令人不寒而慄，在40秒內做出近20個瘋狂表情，有網民說可以做羅蘭接班人。伍詠薇說：「有咁勁就攞影后啦，我都想，但邊有羅蘭姐咁勁。」她自爆被朋友投訴，因演繹的角色嚇親對方女兒。

蘇皓兒演繹內心戲有難度

「雙魚」結局伍詠薇苦求女兒回家不果，閉上眼衝出馬路企圖自殺，最終被車撞倒致終身殘障。蘇皓兒因獲贈「施比受更有福」飯盒，當她由被照顧者變成照顧者時，享受控制權，利用傷殘母親「賣慘」獲利。監製葉鎮輝解構母女繼續相愛相恨，現實中也有不少相同事情。至於渺渺（蘇皓兒飾）推着母親上節目唱的溫情歌，他說有觀眾以為大團圓，其實渺渺唱歌時想起被母親虐待畫面，她沒原諒過母親，是戲中戲。蘇皓兒表示角色有很多內心戲，很難演繹。她剛度過28歲生日，日前分別跟朋友和中學同學吃飯慶祝，生日願望是《金宵2》收視理想，自己能參演更多作品。

樊亦敏左腳韌帶撕裂

樊亦敏昨日負傷到場，她說因舊患沒徹底醫治，導至左腳韌帶撕裂，要做物理治療。她說劇組叫她坐輪椅到場，「我拒絕，因驚大家以為我是渺渺」。她最擔心是傷患未癒，未能在月底歸隊拍《 愛·回家之開心速遞》，「醫生叫我不要郁太多，但又說要行下、企下，不能坐太多，真的無所適從」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com