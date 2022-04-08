【開箱】《月光騎士》 患精神病的超級英雄

人格分裂性格迥異

奧斯卡艾薩跟Marvel早有淵源，在2016年上映超級英雄片《變種特攻：天啟滅世戰》已曾扮演奸角「天啟」，兩年後推出動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》，他再獲邀為新角色「蜘蛛俠2099」配音，如今擔綱主演《月光騎士》，一人分飾兩角：僱傭兵馬克史貝特（Marc Spector）和博物館紀念品部售貨員史蒂芬葛蘭特（Steven Grant），粉絲當然寄望甚殷。

《月光騎士》全季共分6集，首集取名「金魚問題」，說的是史蒂芬長期受到失眠和夢遊等精神問題困擾，記憶力就似金魚般只有十數秒，令他忘記變身馬克後的所有經歷。新劇被指風格暗黑，跟主角罹患精神病有莫大關係。史蒂芬是個多重人格患者，根據漫畫原著，他的另一身分馬克，曾任美國海軍陸戰隊成員，其後改當僱傭兵，某次到埃及執行任務身受重傷，臨死前獲埃及月亮之神孔蘇（Khonshu）救回一命，代價是成為後者的化身，在月光下變成兇悍「騎士」，主持人間正義。

首集尚未交代馬克跟孔蘇的「交易」經過，卻在史蒂芬睡夢中，出現《情留半天》男星伊頓漢基（Ethan Hawke）扮演邪教領袖亞瑟夏羅（Athur Harrow）及其信徒追殺的過程。當史蒂芬一覺醒來，以為只是南柯一夢，直至夏羅現身博物館，逼他交出聖物「聖甲蟲」，並派遣神獸偷襲，最後馬克透過鏡子現身，要求取回身體控制權，及時變身月光騎士，輕易把神獸暴力擊殺，史蒂芬終於明白，腦海不斷出現另一把聲音，原來跟人格分裂有關。

奧斯卡艾薩演技精

本劇對史蒂芬的睡眠障礙和人格分裂等精神問題，有不少着墨，例如每晚入睡前，他都以膠紙貼着門邊，甚至以鎖扣腳，防止夢遊離家生事。事實上，他並非夢遊而是受另一人格控制身體，經歷馬克的冒險生活，卻誤以為自己發夢。《月光騎士》可算是奧斯卡艾薩的個人演技騷，劇中完美切換兩種人格的聲調、眼神和肢體語言，史蒂芬是個懦弱和孤獨的倫敦男子，馬克卻是強悍暴躁的美國大兵，他演來毫不混淆，觀眾輕易分出兩個角色的不同，難度絕對不低。

至於伊頓漢基扮演夏羅，表面上是深受信徒尊崇的邪教領袖，實際卻是埃及女神阿米特的審判執行者，手臂的天秤紋身，加上阿米特的鱷魚頭手杖，能夠審視人類的善惡，並施加懲罰，殺人於無形。夏羅的深沉聲線與凌厲眼神，正好跟史蒂芬的軟弱形成強烈對比。隨着後者變身月光騎士，二人之間的抗爭將會變得白熱化，成為本劇的最大看點。

（明天再續）