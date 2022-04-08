艾薩米勒被捕 《閃電俠》生變數 《怪獸與鄧不利多的秘密》保留戲分 下集恐易角

據《滾石》雜誌引述知情人士透露，華納及DC高層上月30日舉行緊急會議，最終取得共識，就是暫停跟艾薩米勒合作，並把他踢出DC電影宇宙。換句話說，新片《閃電俠》（The Flash）將會如期在明年6月上映，但若開拍續集，主角人選未必沿用艾薩，而在其他DC超級英雄片裏，亦不會出現艾薩扮演的閃電俠。不過，消息又指距離《閃》片上映日期尚有一年多，華納仍有充裕時間重新評估艾薩的去留問題。

《怪獸3》香港遲內地兩周上畫

事緣上月27日，艾薩米勒在夏威夷一家卡拉OK酒吧內，先上台搶走23歲女子手上咪高峰，再撞倒一名玩飛鏢的32歲男子，事後警方以滋擾及行為不檢等罪名拘捕他，准以500美元（約3900港元）保釋候審。艾薩行為失控早有前科，2020年4月他在冰島某酒吧揑住年輕女子頸部，並把她摔倒地上。另外，去年拍攝《閃電俠》期間，有傳他多次情緒崩潰，高呼：「我根本不知自己在做什麼？」精神情况令電影公司擔心。

另一方面，艾薩米勒參演《哈利波特》外傳電影第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），早前分別在倫敦和紐約舉行首映禮，主要演員包括艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、祖狄羅（Jude Law），以及代替尊尼狄普扮演黑巫師葛林戴華德的《誣網》男星麥斯米基辛等均有亮相，偏偏艾薩缺席。

華納未有解釋原因，或許跟艾薩被捕有關，但據《滾石》雜誌透露，早在他犯事前，電影公司為《閃電俠》保持神秘感而決定「收埋」艾薩，避免他過分曝光，豈料他在首映前被捕，難免惹人猜想，究竟他會否步上尊尼狄普後塵，下集面臨易角？

據電影網站Deadline報道，《怪獸與鄧不利多的秘密》本周率先在內地、英國、日本和西班牙等22個國家及地區開畫，美國延至4月15日上映，首周末海外票房估計收5500萬美元（約4.3億港元），成績遜於前兩集，原因跟艾薩米勒無關，而是受疫情影響，全球多國戲院關閉，直接影響票房收入，香港情况亦相似，《怪》片待本月21日戲院重開後才上畫。