吳建豪期待愛情恨生仔

吳建豪表示疫情影響加上早前腳傷，令不少計劃推遲，所以能夠推出英文專輯是不可思議的事。他接受香港媒體訪問時，用廣東話打招呼：「好耐無見，大家好。」承認籌備新碟過程感壓力，擔心每分鐘都在燒錢，慶幸順利完成。吳建豪稱沒想過加盟新公司後國際地位有所提升，只感激粉絲一直支持和鼓勵，加入公司感開心和榮幸。成為Lady Gaga和Justin Bieber的師弟，他希望有機會一齊合作，一切待公司安排。

在美跟契仔女相聚

是否有意來港開騷或舉行亞洲巡迴演唱會？吳建豪承認有構想過，盼疫情過後可以有機會在美國開演唱會，因不少朋友和家人可以來看。他說：「之前有計劃來香港，探望一對契仔和契女（安志杰的子女）。可惜因疫情不能成行，最近他們一家四口到了美國，可以相聚。」

自數年前與前妻石貞善離婚後，吳建豪鮮有提及感情事。問他的感情生活，他笑笑口說：「感情生活很好，跟家人感情非常好。」避談現在是否單身，只說仍期待愛情，直認恨生小朋友，自爆是6名小孩的契爺。重提當日安志杰的小孩甫出世，吳建豪即飛往芝加哥探望BB，證明他很喜歡小朋友。

記者：林蘊兒

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