凌晨收工突然感觸 Anson Lo︰會繼續堅持

Anson Lo是廣告商寵兒，他最近拍攝腳部按摩機廣告，要一人分演兩角，用肢體動作及表情呈現多種截然不同的「爽」與「痛」感覺。他拍完每個鏡頭都會查看畫面，檢視每個動作和舞步，有一點瑕疵也要求再試一次，專業和嚴謹態度獲工作人員讚賞。Anson Lo也被封「按摩達人」，平日不論工作多忙，都會偷時間按摩。

送腳部按摩機賀母親生日

不過Anson Lo按摩時有「死穴」，就是腳板底。拍廣告時，一按到腳板底就面容扭曲和尖叫。他試用腳部按摩機前說好怕痛又怕痕，但用後又愛上這種又痛又爽的感覺。他拍攝當天是母親生日，便送這部按摩機給母親做禮物，因母親長時間做家務會腳痛。

娛樂組