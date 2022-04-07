《柏捷頓家族2》收視登頂 刷新Netflix英語劇紀錄

【明報專訊】Netflix昨日公布3月28日至4月3日收視，講述英國19世紀初攝政時代貴族感情與婚姻故事的《柏捷頓家族：名門韻事2》，以2.51億觀看小時在英語節目榜登頂，亦刷新《創造安娜》1.96億的最高紀錄。如果與非英語節目一併計算，依然是5.71億觀看小時的《魷魚遊戲》稱王。多得《柏捷頓家族2》帶挈，首季亦重新入榜，以5300萬小時位列第2。季軍落在競技真人騷《真·蛋糕》身上。英語電影方面，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《超時空阿當計劃》，以1772萬小時連續4周稱霸英語電影榜；喜劇《氣泡劇組》和紀錄片《別信任何人：虛擬貨幣懸案》則分佔亞季。阿根廷喜劇《冰雹人生》觀看時數2428萬，在非英語電影登頂。第2及第3位分別是瑞典片《黑蟹行動》及土耳其電影《寧養避風港》。