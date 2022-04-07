兩孩之母李蘊復出 老公支持

Renee開心復出獲老公支持，做了幾年全職媽媽，現在小朋友長大，多了時間，「老公支持我做喜愛的事，包括唱歌同拍戲，趁30歲仍有理想和活力，繼續充實自己」。她不擔心中港兩邊走照顧不到子女，稱廣州好近，以前未有疫情，她都經常回港，母親會幫忙照顧小朋友，好放心。

去年入院切除脊椎腫瘤的Renee現已康復，透露覆診時醫生說傷口埋得幾好，照X光看到螺絲位置正確，但被醫生說她皮太薄肉不多，隔着皮會摸到螺絲。提到她與鄧紫棋及何超蓮情同姊妹，會否邀請鄧紫棋合唱為復出打響頭炮？Renee說：「三姊妹各有各忙，她們主要市場在內地，好開心見到她們做得好好，我這人母都要努力做好自己，做個好榜樣。」

娛樂組