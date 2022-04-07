《金宵2》陳山聰忽然背部全裸 監製稱睇到結局有答案

于洋提早3小時返工化「屍」妝

于洋為化紫色「屍」妝，每次提早3小時返公司開工，收工要冲涼兩次。他與鄭子誠及曾展望演出獲讚賞，3人讚「七樓半」故事過癮及有教育意義，于洋說：「為咗個錢字搞成咁，人為財死，鳥為食亡。」年資最淺的曾展望感謝鄭子誠幫忙帶入戲，在自焚場口險誤傷鄭子誠「男人最痛」，「佢最慘要畀我哋壓住，咁啱我差啲砸中佢重要部位」。

前晚另一場戲是陳山聰救李施嬅後，忍痛叫李施嬅忘記自己，該集最後鏡頭是陳山聰忽然全裸「跌落」金宵大廈天台，劇情耐人尋味。有網民疑惑《金宵2》有幾多個時空？有幾多個陳山聰？對於陳山聰背面全裸，監製葉鎮輝賣關子說：「山聰點解會全裸喺天台出現？大家睇到最後就會知道，因為講少少都會穿橋，你哋到時睇完晒，我再解釋畀大家聽佢點解全裸。」他稱拍攝時跟陳山聰互相信任，「我話點佢就點，佢完全唔會過問，話拍就拍」。有網民稱這幕戲震撼，又讚陳山聰身形好。陳山聰在社交網笑言今次為藝術犧牲，又問網民：「唔好意思噚（前）晚有冇畀個八月十五曬親呀。」另外，前晚亦有李施嬅與趙希洛的好姊妹浸浴戲。

娛樂組