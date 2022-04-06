韋史密夫《重案夢幻組4》被叫停

據英國《太陽報》報道，韋史密夫去年推出的自傳，本是Netflix和AppleTV+兩大平台競投拍成電影的對象，隨着掌摑事件發生，雙方都打退堂鼓。另外，韋史密夫主演的《重案夢幻組》系列第4集，亦正在籌備中，據報他已收到40頁劇本，目前亦暫時叫停。

提起《重案夢幻組》，曾經在首兩集《重》片跟韋史密夫合作的導演米高比爾（Michael Bay），日前宣傳新片《Ambulance》期間，被記者追問對韋史密夫掌摑事件的看法，他先是稱不在乎，然後批評荷李活只關心自己，「現在有很多BB在烏克蘭被炸死，我們是否應該討論這些？」米高比爾其後表示，覺得奧斯卡當晚的韋史密夫不是他過去認識的同一人，「我從未見過他如此憤怒，以為是一個安排，因為看到他在傻笑。韋在片場跟別人開玩笑時，我也在場看過。當晚的是一巴掌，不是一拳，他曾經受訓，很會打架。一開始就錯了，之後聽到咆哮聲，他真的很嬲」。