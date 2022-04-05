【開箱】《單戀原聲帶》 知己渴望變情人的「音樂電影」

全劇4集約160分鐘

全劇僅4集的《單戀原聲帶》，3月23日上架，逢周三推出一集，目前已播兩集。每集約40分鐘，4集共160分鐘，跟兩個半小時的電影長度相若，仍「拆件」上架，是今天很多串流平台的播放模式。《單》劇由《黑道律師文森佐》金熙元執導，《前輩，那支口紅不要塗》蔡允編劇。講述奮鬥多年的填詞人李恩秀（韓韶禧飾）沒單戀經驗，正苦惱如何創作講述單戀心情的歌曲。恩秀像平時一樣，找來相識19年、任職攝影師的韓宣宇（朴炯植飾）訴苦，發現宣宇正單戀某人。恩秀怕失去工作，遂要求宣宇跟她同住，解說單戀心情，協助她作詞。一直暗戀恩秀的宣宇最初拒絕，但發現攝影作品成績大不如前，歸因無法對自己誠實，於是答應跟恩秀「同居」，嘗試兩星期內向她告白。

劇集主線是恩秀與宣宇的感情關係。他倆是相識19年的好友，恩秀覺得必須與宣宇維持摯友關係，二人才可以一輩子在一起。宣宇了解恩秀的想法，為了不破壞二人之間的關係，多年來隱藏情感，暗戀着恩秀。兩人同居後，朝夕相處，彼此沒宣之於口的感情，逐漸浮面。例如恩秀工作到累，攤在地上睡着，自然地抱着躺在她身旁的宣宇，翌日醒來因此尷尬不已。恩秀無意間在宣宇的手提電腦發現對方珍藏着自己的照片，並從照片中看出濃濃愛意。

無法理解單戀的心情

劇中恩秀個性開朗，遇到喜歡的人總勇往直前，會先表白再算，難怪她不明白單戀的痛苦。相反宣宇個性內向，將心意與想法埋藏心裏。宣宇為了恩秀默默守候與付出，只要對方有需求，必定為她完成。宣宇與恩秀同居期間，前者主動為女方執屋、打掃，還為她煮三餐。每次恩秀外出，宣宇總是跟在後面，看到她衣著單薄，會為她添衣。其實宣宇對恩秀體貼有加，後者沒可能不知道男方心意，當「真相大白」時，且看二人會如何應對。

《單戀原聲帶》其中一個賣點是比一般韓劇更多音樂元素，全劇穿插多首原聲歌曲，看來更像一齣音樂電影。不過獻唱插曲的陣容強勁，包括Super Junior成員圭賢、NCT的道英、Wanna One出身的金在奐，以及金鐘國、李遐怡、Davichi及朴寶藍等。