致敬已故鼓手Taylor Hawkins

拍檔抱恙 Lady Gaga獨自演出

百變天后Lady Gaga原定與老牌男歌手Tony Bennett唱出兩人在專輯《Love for Sale》的歌曲，由於後者患有認知障礙，只剩Gaga單打獨鬥，不過Tony有錄影片段介紹拍檔Gaga出場。Gaga在爵士大樂隊的演奏下獻唱了專輯中《Do I Love You》等歌曲，大屏幕又播出她與Tony錄音過程的片段。兩人恐怕是最後一次合作的這張大碟，雖然在年度專輯飲恨，據美媒報道，Gaga在格林美的演出卻廣獲好評。