演毁容女無包袱 蘇皓兒願為角色棄清純

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Chloe表示在《金宵2》的角色對她來說很大突破，有別以往清純可愛、活潑開朗形象，演一個悲情人物，自小因意外致毀容，還遭受患有精神病的母親操控和虐打。拍攝過程中，無論身體還是心理上，她都感到很辛苦，每日先花3至5小時化特技毀容妝，面部至半邊身皮膚黐滿膠水，試過連續拍攝十多小時，當時還正值夏天，搞到隻手皮膚敏感，幸好早發現沒波及面部，為加強恐怖效果，還特登用膠水令眼皮下垂。

難忘被伍詠薇狠摑

情緒上，Chloe要投入被虐打狀態，起伏很大，最難忘是在浴室被伍詠薇（伍姑娘）掌摑一幕，「伍姑娘很好，事前會同我打好底，跟我說一來就來真的，大家都希望能一take過，該幕她要開花灑淋我，又要掌摑我，情况都幾混亂。劇情需要摑5巴掌，但拍攝時要遷就不同機位，最後摑了多少巴都忘記了，幸好有些特技化妝卸一卸力」。

Chloe大讚伍姑娘是非常好的前輩，與對方合作沒有太大壓力，「以前看伍姑娘做綜藝節目或主持，覺得她是一個很會製造效果的藝人。她在拍劇方面都很專業，給予我很多意見，私下還特登問我攞電話號碼，說想事前大家多些溝通，務求第一日開工便進入狀態」。

接受大膽性感演出

28歲的Chloe入行10年，未來會主力在演戲方面發展，她不敢說目標要當女一或攞獎，只希望儲多些影視作品，嘗試更多不同類型的角色。不擔心靚女外表局限發展的Chloe笑言大家看了她在《金宵2》的演出，便知道她是無包袱的。問到可願意為角色犧牲，有大膽性感演出？Chloe說：「如果是劇情合理，又或者真的符合角色的話，不算犧牲啦，只不過是順住劇本做，我對演戲方面沒什麼特別的限設，都是視乎劇本，合理便ok，沒有什麼底線。（埋身肉搏都可以？）其實都沒什麼所謂。」

視周冬雨為學習對象

談到未來目標，Chloe希望大家覺得她是一個好演員，有感現在給人的感覺還是像模特兒和較商業化，自覺未有比較突出的作品，希望往後的作品能得到大家的認同。Chloe透露很喜歡和欣賞周冬雨，視對方為學習對象，「她由初出道的《山楂樹之戀》，到之後的《七月與安生》和《少年的你》都是很不同的角色，她全部都處理得很好，是天才演員」。

曾是女團As One成員的Chloe，提到現時再度興起女團，問As One可有機會重組？Chloe表示成員間沒這個想法，因各人都很享受獨立發展，不想因此影響現時的定位，「葦璇很想當跳唱歌手，陳苑澄（Tania）結了婚準備生BB，大家都未必想回到以前那樣。但As One對我們來說都是一個旅程，組女團的日子都很開心，大家現時關係仍很好」。

感情空白 想識「住家男」

Chloe對事業有明確目標，感情卻一片空白，笑稱並非眼角高，可能疫下少了機會外出識新朋友，目前沒有特別想拍拖，工作為先。問到心目中的理想男友？Chloe笑稱每年喜歡的類型都不同，因想法會隨着成長轉變，現時偏愛懂下廚的住家男，「因為最近餐廳無晚市，發現每一日都在淥菜和煮餃子食，真的不行，開始學下廚，想食得健康一點，對方如果會下廚都不錯」。

對於被網民封為「短髮女神」，Chloe自覺只是一個普通女仔，「大家看我社交網可能覺得我生活多姿多彩，其實我很悶的，私下性格很男仔頭，不用工作的時候，長期很頹廢，不化妝著件衛衣便出街」。

髮型：Al Leung @ The Attic

化妝：Melody Chiu

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