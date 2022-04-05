自認單身專注學業 陳濬樺不排除再與MC合作

Santis稱畢業後專注YouTuber方向發展，現時是自由身，又稱跟舊公司非不歡而散，是和平解約。對於舊愛「熊仔頭」曾指「天蠍座嘅女人真係好恐怖」，疑暗窒她？Santis稱湊巧自己也是天蠍座而已。問她與「熊仔頭」是否保持朋友關係？她說：「是前同事關係，有機會可以合作。（與MC是什麼關係？）藝人朋友之間的關係。（MC再邀拍MV也OK？）這是很好的工作機會，若再找我拍MV，都會珍惜的。」談到MC曾說她是其理想型？Santis多謝對方，但目前專注學業和工作。MC是否她的心儀類型？她稱沒去想，現時單身。

記者：陳釗