抵台檢測被戳傷 結果陽性 王喜「通緝」醫護 網民叫滾

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被送南投隔離 自我快測陰性

王喜前晚在社交網上載染血口罩照片，說入境台灣做PCR檢測被捅傷，兇手已逃離現場。後來他詳述醫護人員將棉棒捅入他的右鼻孔，並以手按他後腦向前推，重複兩次捅他令右鼻孔流血。他稱對方即時離開現場，故用上「通緝」與「自首」等字句；他同時報警，但稱警察未為他做記錄。後來他被告知檢測結果陽性。

有台灣傳媒就王喜的經歷向中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥查詢，獲回覆稱可能是棉棒戳傷鼻黏膜導致流血，稱當時有人關心王喜，協助止血與換口罩但被拒絕。王喜上載莊人祥照片轉為黑白，並說不知道莊人祥是誰，他稱所謂止血，是有人遞給他3米長捲成一束的廁紙。

認貼黑白照無禮 向莊人祥道歉

由於王喜連環出post仍戴住血口罩，網民提議他換口罩，亦有指他小題大做。後來王喜被送到南投隔離。他再上載除了口罩照片，仍未清潔鼻血，照片加上「Blame the victim」（怪責受害者）。台灣網民對王喜的表達方式嫌誇張，又指「廁紙」不一定是廁所拿出來不衛生的。王喜上載一卷廁紙的照片，但沒說什麼。他隨後修改有關莊人祥的post，刪掉黑白照並公開向對方道歉，承認貼黑白照是無禮、鹵莽及不友善行為，求原諒，但他同時要求前晚為他做PCR檢測的醫護給他一個說法。

上月英國確診 被指帶病毒到台

王喜昨日再上載自拍短片，是他早上做快測，見他將棉棒在鼻孔撩後仍染血，結果是陰性。有網民對王喜流鼻血仍繼續撩鼻看不過眼，留言請他放過自己的鼻子。由於王喜於3月26日在英國時展示快測曾呈陽性照片，有網民斥他確診帶病毒到台灣。王喜公開檢測時序，表示在倫敦做PCR檢測是陰性，但抵台灣做PCR檢測被通知是陽性，昨晨9時做抗原快速測試是陰性，他稱究竟是否台灣PCR比倫敦PCR準確？

王喜的社交網留言區成網民戰場，有台灣網民稱台灣醫護獲尊重是寶，不容他侮辱，但也有指檢測被捅到噴鼻血不能接受，也有留言安慰王喜保重身體。王喜沒就網民的意見多講。又有網民表示抵台跟王喜有相同經歷，噴鼻血也沒有人理會，更被叫離開。就有關情况，台灣衛福部醫福會執行長王必勝回覆當地傳媒，稱感謝旅客配合，也向旅客致歉，未來可以往增加衛教說明的方向努力。

杜汶澤：有需要會盡力幫忙

杜汶澤早前也到英國並返抵台灣隔離，他關心王喜情况，昨晚在社交網稱已跟王喜經理人聯絡，並吩咐同事向有關部門了解情况。

杜汶澤說：「相信如果每個香港人，在生活上有問題發生的時候，只要以正常途徑申訴，在世界任何一個文明國家都會得到公平對待！」他希望此事不會對港台兩地人民產生太大矛盾，王喜若有需要協助，他會盡力幫忙。

王喜去年中離港抵英國，在社交網分享在當地不同地方打卡的照片，直至10月，他轉移到台灣。王喜在台灣居住，不時分享在台灣的生活日常，3月中他離台到英國，曾分享跟朋友見面的照片。前日他由英國抵台發生檢測流血事件。王喜的YouTube頻道有逾15萬訂閱，並設付費會員制，不乏支持者。