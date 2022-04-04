【開箱】《青年神探維蘭德：殺手之影》 少女復仇 《白夜行》變奏

前傳由初出茅廬說起

劇中警探「維蘭德」，是瑞典作家賀寧曼凱爾（Henning Mankell）罪案小說系列的主角，瑞典曾拍成劇集，最著名版本卻是英國BBC One於2008年播出的《維蘭德》（Wallander），由《天能》堅尼夫班納（Kenneth Branagh）主演，先後4季俱評價不俗，堅尼更入圍金球、艾美、BAFTA（英國電影電視學院）等獎項爭視帝。堅尼夫扮演的維蘭德，是瑞典南部海濱小鎮于斯塔德（Ystad）的中年警探，飲酒過量，跟女兒和父親關係有待修補，但跟同袍調查聳人聽聞兇案期間，反思當地社會到底出了什麽狀况。《青年神探維蘭德》首季則聚焦維蘭德初出茅廬的故事，全劇只有6集。以前傳而言，時間軸理應在1970年代，《青》劇卻設定當代，有意撇開原著框架重新創作。上季講述維蘭德從巡警調職刑事罪案科，調查少年種族仇殺事件，受教於警司Hemberg及刑偵女警Frida。執勤時認識了從事難民工作的Mona，發展成情侶。透過Mona，維蘭德逐步揭開種族仇殺只是幌子，其實牽涉到富豪家族的繼承權鬥爭。其間與維蘭德曾一起當巡警的好友Reza遇襲受傷，結尾案件偵破，維蘭德視為恩師的Hemberg卻殉職。維蘭德意興闌珊，準備離開警隊。

第2季《青年神探維蘭德：殺手之影》講述維蘭德來到Hemberg墓前，發現Frida也在，維蘭德欲辭職，Frida失望；最終維蘭德歸隊，換了新的上司Samuel，講求紀律，對維蘭德並不信任。另一方面，Reza有機會調職刑事罪案科與維蘭德搭檔。新一季的案件，青年Anton被車撞斃慘死，肇事司機逃逸；經調查發現大學女生Katja事發前曾與Anton一起。Anton真名是Elias，跟兄長Soren多年前捲入中學老師Jorgen被殺案；Soren坐牢多年，終於假釋，Elias遇害前，兄弟重逢。Jorgen被殺案發生時，Elias尚年幼，而且轉為污點證人，遂改名換姓靠社福援助另過新生。隨着Katja被殺，維蘭德追查下去，卻有太多疑團未解，譬如若Jorgen真的是受尊敬良師，兇徒又已落網，事隔多年，Elias緣何致死？還連累對事件一無所知的Katja也喪命？

車禍掩埋更醜陋真相

最後劇集揭盅，案情並非如此簡單。兩季《青年神探維蘭德》把時代背景聚焦當代，可以理解，首季以種族歧視紛爭和難民為背景，反映當下歐洲很多國家的實况。第2季的罪案主線，表面上是交通意外肇事逃逸及教師被殺，一如上季，富豪家族繼承權鬥爭才是罪惡源頭。第2季則源自少女被性侵，也是#MeToo年代下衍生的題材。其中一條支線，Jorgen被殺案，當時剛調職刑事罪案的Frida首次處理大案，負責審訊Soren和Elias兄弟，她同情死者遺孀，當時同事Samuel認為她在越界邊緣。當揭Elias被撞斃，內部調查科翻Frida舊帳。另一方面，維蘭德亦曾探訪Jorgen遺孀，對方口中亡夫是好老師，受師生愛戴，但當訪問Jorgen女兒，揭露實情並非如此。跟Mona共事的Mia，原來以前是Elias的同學，曾是學校泳隊成員，並由Jorgen擔任教練。受害的女孩不止Jorgen女兒，還有學生Mia，跟Mia青梅竹馬的Elias，不忍對方受傷害，決定出頭，原意是跟兄長Soren教訓對方，卻換來無法挽回的錯誤，而Mia才是關鍵人物。

事件揭開最無辜的是Soren，就算是不良少年，但承受冤獄多年。Mia有個在律政部門位高權重的父親，口裏說保護女兒，實際是不管其他人受害。《青年神探維蘭德》第2季很悲觀，成年人贓害少年少女，由性侵學生的導師Jorgen，到欲掩埋事件的Mia父親，莫不如是，受苦的卻是3名少女少年。Elias對待Mia，一如東野圭吾原著《白夜行》中的亮司和雪穗，即使後者是只懂自保的蛇蠍魔女，但犯案時只是孩子，成人卻從沒保護他們，才是後來悲劇的罪魁禍首。