韋史密夫新片 Netflix打退堂鼓

據報《Fast and Loose》原定由《死侍2》大衛雷奇（David Leitch）執導，奧斯卡頒獎禮前一周才以檔期問題為由，辭去導演一職。Netflix於是急忙另覓導演取代，怎料人選未定，就發生韋史密夫掌摑基斯洛克事件，Netflix遂靜悄悄打退堂鼓。《Fast and Loose》講述黑幫大佬遇襲後失憶，並發現自己有雙重身分的故事。暫未知Netflix會擱置拍攝計劃，還是另找演員及導演代替。

丹素稱韋史密夫被魔鬼纏上

另一方面，發生掌摑事件後曾上前安撫韋史密夫的金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）上周六（2日）現身一個論壇時，首次公開談及事件，稱當時不止他一個上前跟韋史密夫說話，還有導演泰萊派利（Tyler Perry）。不過丹素拒絕披露當時的談話內容，只說他們一起祈禱，是唯一的解決方法，又稱「不管什麽理由，當晚魔鬼纏上他（韋史密夫）」。