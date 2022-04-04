碧咸大仔周末娶富家女 簽婚前協議 避免分身家

布魯克林和妮歌拉佩斯被指本月9日在佛羅里達州舉行婚禮；據英媒報道，兩人已簽訂婚前協議以保障雙方家人財產。有報道指碧咸夫婦的總資產超過3.8億英鎊（約38億港元），然而演出過《貝茨旅館》及《節日限定之戀》等劇集及電影的妮歌拉佩斯，家勢有過之而無不及。她的父親佩爾茨（Nelson Peltz）是對冲基金特里安的創辦人，而且涉足生意繁多，據財經雜誌《福布斯》去年10月估算，佩爾茨的資產達17億美元（約132億港元），比碧咸夫婦的身家多出3倍。據悉婚前協議書也是一對新人籌備婚禮過程的一部分。

據英媒報道，碧咸夫婦跟家人已飛抵邁阿密，準備周末出席佩爾茨位於棕櫚灘的4.4萬呎豪宅舉行的婚禮。有報道指這次婚禮花費不菲，妮歌拉佩斯請了曾為金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）等一線影星擔任形象指導的 Leslie Fremar，為她選購服飾。據報妮歌拉的婚紗由意大利品牌Valentino的創意總監Pierpaolo Piccioli設計，早前更飛到該品牌的羅馬總部試身。

布魯克林的胞弟羅密歐和告魯斯擔任伴郎，妹妹哈七跟妮歌拉佩斯的外婆則會是伴娘。獲邀出席的賓客亦星光熠熠，除了布魯克林的契爺艾頓莊（Elton John）正舉行巡迴演唱會要缺席外，布魯克林母親維多利亞昔日在女團辣妹的拍檔據悉已答允全部亮相。維多利亞的閨密、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、碧咸昔日在曼聯的死黨菲臘尼維利（Phil Neville）、美式足球傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）及其名模太太Gisele Bundchen，以及跟碧咸一家稔熟的「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay），都在賓客名單。

布魯克林烹飪節目捱轟

布魯克林與妮歌拉佩斯於2017年認識，兩年後開始拍拖，2020年7月宣布訂婚。當時布魯克林醉心攝影，又出過攝影集，最近則轉型在社交平台主持烹飪節目，不過無論廚藝與製作都飽受批評。據報節目的製作團隊超過60人，但他烹調的只是三文治之類簡單食物，而且每集成本約10萬美元，被指十分揮霍。