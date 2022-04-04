公開出售跟袁嘉敏對話 林作澄清講笑非事實

袁嘉敏感被出賣

雙方各執一詞，去年與鍾培生舉行「百萬擂台戰」的林作趁機「贈興」，除上載去年與袁嘉敏做直播節目短片，稱神預言鍾培生見到袁嘉敏會把持不住外，前晚在社交網自爆與袁嘉敏取得聯絡，並留言：「欲知對話內容，請DM本人。位位5嚿。本人只接受PayMe/轉數快。」及後再留言稱成晚無瞓，收錢收到手軟，好搵過做保險，說香港人真有錢。林作被指「賣料」，他跟袁嘉敏的對話截圖被公開，袁嘉敏提到去年曾將拳賽門票交給林作。袁嘉敏得知林作將雙方的私人信息販賣感嬲怒，覺得被出賣，質疑林作又不是等錢開飯，還說：「這種男人也真悲哀。」

林作接受《明報》訪問解釋純粹抽水講笑，澄清從未收過任何人錢。他說：「與袁小姐的對話沒有什麼敏感資料，我曾將對話截圖傳給一個認識的人看，但沒有收錢，覺得被屈同擺上枱。」對於袁嘉敏覺得被出賣，林作認為暫時不需要聯絡對方解釋，並強調沒有收錢爆料給任何人，不算出賣朋友，相信袁嘉敏之後會明白。

記者：林蘊兒