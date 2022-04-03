【開箱】《我的櫻花戀人》 早衰症女孩的短壽愛情

改編同名小說

《我的櫻花戀人》改編自宇山佳佑2017年推出的同名小說，情節感人，十分暢銷，去年在社交媒體「抖音」翻紅，Netflix隨即宣布把小說搬上大銀幕。由拍過《虹色病歷簿》等醫療劇的深川榮洋執導，《我想吃掉你的胰臟》吉田智子編劇，男團Sexy Zone成員中島健人伙拍《澪之料理帖》松本穗香主演，主題曲《永遠》則由樂隊Mr.Children演唱。

故事講述在錄影帶店工作的朝倉晴人（中島健人飾），得到一張髮型屋優惠券，因而遇上初級髮型師有明美咲（松本穗香飾）。晴人被充滿幹勁又活潑可愛的美咲所吸引，自此經常光顧。某次美咲不慎剪傷晴人的耳珠，並血流如注，美咲深感抱歉，晴人藉機約會。其後晴人為了美咲，決定重拾一度放棄的攝影師夢想。美咲也受晴人的深情所吸引，二人開始拍拖。然而幸福的時光很短暫，美咲罹患罕見的「早衰症」，衰老速度比常人快數十倍，壽命剩下不足1年，失去花樣年華的美咲，遺憾無法與相愛的晴人一起變老。

生老病死雖是人生必經，然而很難平常心面對。《我的櫻花戀人》從美咲的角度道出病人的痛苦，當得悉患上絕症，避見晴人，又要求分手，還騙對方稱已變心，重回舊男友身邊。美咲無法與深愛的人終老而痛苦，其實晴人心地善良，深信即使知道美咲患上絕症，也不離不棄，但美咲不想晴人看到自己衰老的樣子。導演也在美咲變老初期，刻意不拍她衰老的樣子，直到尾段才曝光。

尊重病患決定

電影尾聲晴人終於知道美咲患病，不過沒要求相見或復合，尊重美咲的想法。晴人每日隔着房門跟美咲聊天，訴說近况與日常生活，突顯這對戀人之間深厚的感情。電影最虐心的一幕，是已嚴重衰老的美咲，往參觀晴人首個攝影展。展覽中的照片全是晴人與美咲曾到訪的地方，透過這些充滿回憶的照片，讓她回顧人生中最美好的時光。美咲回家路上，遇上趕去攝影展找美咲的晴人，兩人途中相遇，晴人沒認出美咲，只單純視她為需要扶起的老婆婆，但這種「相見」，已滿足美咲一直渴望見到晴人一面，又不想對方看見自己衰老的心願。

保留美好瞬間

片中透過美咲患病，展現人與人之間的感情；譬如跟美咲相依為命的哥哥有明貴司（永山絢斗飾），負起照顧妹妹的重責，每日千里迢迢背着她就醫，明知可能受騙，也傾家蕩產付錢給騙徒，讓妹妹接受「電磁波墊」治療。年輕貌美的未來大嫂吉野綾乃（櫻井由紀飾），即使被美咲嫉妒及耽誤了幸福，仍善解人意地給美咲許多鼓勵與溫暖。

《我的櫻花戀人》提到櫻花最美麗及盛放時，也即將凋謝墜落，透過晴人的相機鏡頭，把美好瞬間保留下來。結局也是透過晴人的相機鏡頭，看到與美咲相似的少女出現，道出留下來的人，還是要走下去，如晴人的旁白說：「我深深地傷害了你，當時你浮現了什麼樣的感情？是傷心還是恨呢？不管多感到後悔也找不到答案，唯一能做的，就是不停尋找你的身影，因為那年春天你確實存在，我的櫻花戀人。」