愚人節出新歌MV 連環整蠱粉絲 呂爵安：見到你哋啲反應笑死

MV上架一日逾62萬點擊

Edan新歌《Elevator》MV上架一日逾62萬點擊，他透過輕鬆幽默的歌詞，談人生中遇上各樣事情時，應保持輕鬆的心態。MV及舞蹈編排盡顯他鬼馬一面。他首度挑戰個人跳唱歌，坦言沒有MIRROR兄弟在旁有點孤單，但怯的感覺更強烈，發覺自己在跳舞上好無信心，驚跳得不好。

隊友Anson Lo柳應廷客串

Edan在MV扮鬼扮馬，一時做自己，一時變身保安員、模特兒，又吊威也在升降機內被揈來揈去，瞓身演出。他邀請多名嘉賓客串，包括隊友盧瀚霆（Anson Lo）與柳應廷（Jer）演裝修工人，羅家英演的士司機，「正印」阮小儀演身上染滿血的新娘，還有電影《闔家辣》導演鄭晉軒演外賣仔。小儀多謝Edan邀請，感到超興奮。

娛樂組

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