自認醉酒跌倒已銷案 魏駿傑前妻張珈琳︰無人襲擊我

稱友人誤會被襲擊報警

張珈琳昨日在社交網發文報平安，澄清是自己醉酒後跌倒，已向警方銷案。她寫道︰「To all my friends：我周一晚在朋友家吃飯，喝了很多酒，斷晒片，在朋友家洗手間跌破頭，自己都不知道。之後司機送回家，回到家剛好女友人來電，我發了頭損的相給她，友人以為我被人襲擊，她就立刻報警。之後突然有警察來到我家，我朦朦朧朧被轉去醫院，都不知道發生了什麼事。直到第二日晚才出院回家。第二日跟我吃飯的朋友才告訴我，前一晚我在她家醉了跌倒，完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙。多謝大家關心，昨晚已跟警方銷案，很抱歉事件對關心我的人造成影響，讓大家擔心了。」

娛樂組