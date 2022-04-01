免疫系統疾病致雙眼出問題 李施嬅停工治療 隔空宣傳《金宵2》

娛樂組

《金宵大廈2》確定播出日期後，李施嬅積極在網上發文宣傳，希望大家捧場收看，還有她唱的插曲《相愛萬年》近日已上架，她更參與作曲。

接受眼科手術未有改善

昨日李施嬅在網上個人頻道上載片段，見她正接受治療的情况。戴上兩個口罩及帽的她表示停工近半年，因去年9月開始發現眼睛出現問題，年底在醫生建議下接受眼科手術，但未有改善。今年初找過很多醫生做檢查，好開心終遇上一名好好的眼科醫生，經對方詳細檢查，包括驗血、磁力共振及照X光，發現她患上一個頗為複雜的病。她說：「我患的是自身免疫系統疾病，情况類似韋史密夫（Will Smith）妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith），對方的自身免疫系統疾病令她脫髮，我見到也替她慘和感心痛。至於我的病就導致眼睛出現問題，所以不能開工，對藝人來說好沮喪！」

抵抗力大減 中招隨時變重症

李施嬅透露目前正接受相關療程，病情亦稍有好轉，希望可以完全康復。不過治療期間要特別小心身體，「因為療程令身體抵抗力大減，萬一不幸染上新冠病毒，得到重症機會率很高，因此要十分小心，所以盡量少見人，未能參與《金宵大廈2》的宣傳活動，只可透過網上做」。李施嬅呼籲大家支持新劇和她的新歌，歡迎網民在社交網留言，並祝福大家身心保持健康。

陳山聰嗌加油：宣傳有我頂住

李施嬅的粉絲及多名圈中好友包括陳山聰、胡杏兒、姚子羚、胡蓓蔚、陳煒及陳敏之等都留言祝她早日康復。合演《金宵2》的陳山聰說：「加油！加油！sister，早日康復。其他宣傳有我頂住，你放心休息。」

胡杏兒：我們在身邊支持你

「胡說八道會」好友胡杏兒說：「加油S， 好快好番，我們都在你身邊支持你。」有粉絲表示聽到她患病消息好難受，會在精神上支持她及為她祈禱，會支持《金宵2》，幫她一齊做宣傳，等她康復後再見面。