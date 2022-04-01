孫藝珍嫁玄彬感動流淚 宋仲基大方賀前妻舊愛 孔孝真搶花球

文：蘇珮欣

玄彬與孫藝珍今年2月公布婚訊，但以私隱為由，婚禮舉行日期、時間及地點則拒絕公開。直至韓媒昨日公開二人的請柬，證實婚禮在香港時間昨日下午3時於首爾華克山莊酒店舉行。婚禮場地Aston House設有戶外庭院，能夠飽覽漢江美景，雖然場地可以容納300名賓客，但受制於防疫措施，獲邀出席親友只限200人。

保安嚴密 來賓排隊入場

由於新郎、新娘與來賓粒粒皆星，因此婚禮在嚴密保安下進行。大批工作人員在場外駐守，來賓必須出示請柬才獲放行，為了逐一檢查賓客名單，導致酒店門外一度出現車龍。

婚禮由女藝人朴京林擔任主持，《阿斯達年代記》男星張東健負責發表賀辭，歌手金範洙與Gummy獻唱，向一對新人送上祝福。據悉金範洙與玄彬私交甚篤，前者選唱玄彬主演韓劇《海德、哲基爾與我》插曲《只有你》，歌詞提到「我的開始和結束都是你」，可謂度身訂做；Gummy則選唱《愛的迫降》插曲《獻上我的心》。

有韓媒拍到孫藝珍在父親陪同步入會場，孫父把女兒交託予玄彬，孫藝珍一度感動拭淚。婚禮結束後，一對新人接受親友送抱祝福。

玄彬與孫藝珍出道約20年，結交不少圈中好友，昨日婚禮星光熠熠，出席賓客包括《紙花》安聖基、《軍艦島》黃政民、《鬼怪》孔劉、《秘密花園》河智苑、《山茶花開時》孔孝真、《三十九》田美都、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅及《黑道律師文森佐》宋仲基等。值得一提的是，宋仲基前妻宋慧喬曾是玄彬舊愛，難得兩男表現大方。跟孫藝珍相識十多年的孔孝真，接下新娘拋出花球，現場一度起哄。

《三十九》婚禮當晚結局

一對新人在婚禮開始前，先透過經理人公司向韓媒發放婚紗照，玄彬以Tom Ford出品「白馬王子」西裝造型示人，孫藝珍分別穿上兩款設計簡約的婚紗，分別出自Vera Wang及Elie Saab，前者售價約9800美元（約7.7萬港元）。在婚禮上，孫藝珍改穿Mira Zwillinger婚紗，展示不同美態。另有報道指，兩人完婚後不會立即出國度蜜月，而是留在愛巢，享受二人世界。

玄彬與孫藝珍於2018年合演電影《智命談判》，翌年再拍韓劇《愛的迫降》，播出期間已有傳二人戲假情真，其後更被偷拍到美國度假，但二人一直否認拍拖，直至去年元旦才公開戀情。

提起孫藝珍，她跟田美都合演有線台JTBC劇集《三十九》前晚播出第11集，收視率錄得6.4%，較上集微跌0.7個百分點，昨晚在婚禮完結後，播出第12集結局，且看收視能否突破同劇7.5%的高位。