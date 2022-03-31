Netflix十大電影收視 賴恩雷諾士佔3片

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布3月21至27日收視，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《超時空亞當計劃》本月11日上架，連續3周成為冠軍。據報《超》片累計2.09億觀看時數，打入Netflix歷來最高收視電影第7位，而且他是唯一有3片打入十大的演員；除了《超》片，首28天累計3.64億觀看小時登頂的《紅色追緝令》，以及2.05億小時佔第9位的《鬼影特攻：以暴制暴》，均由賴恩擔正。其餘上榜的，還有排第2至6位的《千萬別抬頭》、《蒙上你的眼》、《驚天營救》、《無赦》、《愛爾蘭人》；《親親小站》及《隱俠：地下正義》則分別排第8及第10位。