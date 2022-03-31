占基利罵韋史密夫打人「該賠2億美元」 基斯洛克棟篤笑票價炒貴9倍

韋史密夫不滿諧星基斯洛克公然拿其有脫髮問題的妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，憤而上台掌摑對方，雖已公開道歉，但餘波未了。昨日珍達首度開腔，透過社交媒體不點名回應事件：「這是療癒的季節，所以我在這裏。」似要平息風波。不過，其他荷李活影星卻另有想法。

「貓女」社交網泄不滿

現年60歲的占基利昨日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）早晨節目訪問時，狠批韋史密夫做法不對，而他打人後上台領獎，全場起立鼓掌致敬更「令我作嘔，這是沒骨氣的表現，感覺就是荷李活藝人已經不再有型了」。他又表示，如果當日被掌摑的是他，處理手法或許跟基斯一樣息事寧人，不會向警方提告，但至少要向對方索償2億美元（約15.6億港元），原因是「（事件）影響無處不在，而且這份侮辱，將會維持一段很長時間」。

當日身處現場的《蝙蝠俠》「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz），亦透過社交媒體撰文發泄不滿，昨日先後上載她在頒獎禮和賽後派對的照片並留言：「聽說有人上台打人。」曾任5屆金球獎頒獎禮主持的諧星力奇基維斯（Ricky Gervais），昨日上載英劇《我們的辦公室》6秒片段，講述力奇扮演總經理David向下屬說：「特別是他的妻子，因有脫髮問題，家庭生活並不如意。」擺明諷刺韋史密夫。

奧斯卡主辦方美國影藝學院（AMPAS）兩度發表聲明，譴責韋史密夫公開施暴，昨日院方再向會員發信，重申立場：「管理層對於有候選影星在台上作出不可接受及暴力行為，感到沮喪又憤怒。」強調將對韋史密夫「適當行動」。

基斯拒絕提告，但有狗仔隊目擊洛杉磯警方前日下午到訪韋史密夫位於加州的寓所，事後警方發言人解釋，原來有人報警，聲稱寓所附近出現無人機，於是派員調查，未有任何發現。

韋史密夫掌摑基斯，後者一直保持緘默，表現大方贏盡讚賞，帶挈他的美國巡迴棟篤笑門票頓成搶手貨，據網上購票網站StubHub發言人表示，掌摑事件發生後兩日的門票銷量，不單比事發前急增25倍，更超越整個3月份的銷量總和；另一購票網站TickPick銷情更火爆，原本46美元（約358港元）的最低票價，事件發生後兩日已暴升至411美元（約3205港元），炒價達9倍。

另外，據Google昨日公布統計數字顯示，過去兩日網民搜索「韋史密夫」的次數，比贏得奧斯卡最佳電影的《心之旋律》多出25倍。