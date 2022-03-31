爆舊愛擔心與黃翠如「有嘢」 洪永城嘆與「最佳女友」沒緣分

洪永城跟黃翠如是最佳拍檔，屢傳緋聞，直至兩人各有家庭，緋聞才停止。洪永城透露跟翠如太合拍，令當時的女朋友擔心，曾問他：「你哋有冇嘢㗎？」他強調對翠如沒有意思。Bob追問曾否有一刻鍾意黃翠如？洪永城認真回應說兩人只是好朋友、好兄弟及工作伙伴，兩人不夾並非對方性格有問題或缺陷，大家沒此感覺就是沒此感覺。他稱當年跟翠如過檔TVB後，對方曾因一些事不開心，他們晚晚傾電話，翠如講到喊，自己也感動，兩人互相扶持，曾跟她說：「你有什麼事，有我在。我將來有何事，你又可以幫助我。」

唐詩詠貼黃翠如合照似澄清

洪永城跟唐詩詠的舊情當年受注目，Bob形容他曾跟「最好的女朋友」一起，洪永城說：「很可惜，始終很多事也有一根刺，很難去再修補創傷，繼續走下去。沒辦法，緣分囉，沒緣分也沒辦法。」阿Bob與洪永城沒有開名講「最好的女朋友」是誰，但觀衆意會是唐詩詠。

不過，有網民誤會洪永城所說，擔心他與黃翠如「有嘢」的舊愛是指唐詩詠。其實黃翠如跟唐詩詠是閨密，昨日後者在社交平台上載與翠如的合照，留言：「在人生旅途中，能夠遇上有人真心為你懷疑，真心為你傷心，真心為你開心，真心為你付出的機會率是多少？幸運地，多年前我遇上了一段純真友情，不帶刺的。」似澄清網民的揣測。

娛樂組