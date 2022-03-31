母親節辦網上騷義賣戰衣 薛家燕邀鍾嘉欣撐場

家燕姐稱過去兩年疫情，令大家很困擾、不開心，影響社會經濟，很多事做不到，所以提出在網站開設虛擬「Captain Nancy愛心基地」嘉年華，整個5月開放給全球市民免費欣賞，「大家來攞禮物和抗疫包，欣賞我從影以來的資料相和個人經歷、藝人接受我訪問的精華片段，之前我上綜藝節目《講你都唔信》分享遇到的槍擊事件，令好多人感到驚嚇，引起好大迴響，其實我人生經歷好多事，打算在虛擬嘉年華內再爆料」。

盼明年搞百圍壽宴

家燕姐揀選了5月8日母親節當日，在虛擬嘉年華舉行一場《Captain Nancy開心愛心大放送》網上直播騷，「到時邀請藝人傾偈、唱歌，好多人度緊期，應承我用zoom拍片，想搵鍾嘉欣，不過時差問題，大家夾緊時間，多謝曾志偉支持我。這個嘉年華花了兩個幾月籌備，好彩有大女找來識科技的朋友，聯同新城幫手，希望大眾都感受到歡樂。」石祐珊補充，嘉年華會推出家燕姐過千件珍藏「登基」戰衣拍賣做慈善。

家燕姐透露活動後，會回家跟屋企人食飯，過一個簡單的生日，「今（昨）朝孫仔來見我，好開心，他9個幾月大戴住口罩，好乖，沒有扯口罩，未識叫嫲嫲，只識叫爹哋。之前我和孫仔只是視像見面，今（昨）日他見到我有點陌生」。她笑稱往年生日總會大排筵席，希望明年可以再搞過百圍壽宴。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com