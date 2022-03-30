奧斯卡收視升56%仍遜疫前 掌摑事件熱爆社交網

【明報專訊】第93屆奧斯卡頒獎禮去年受疫情影響，規模大減，收視亦暴跌，只有985萬觀衆收看，成為歷史新低。今年銳意求變，對於大熱的《蜘蛛俠：不戰無歸》未能躋身最佳電影候選名單，大會特設觀衆投票獎項，安撫粉絲；即使遭影壇上下圍攻，仍堅持把其中8個獎項在頒獎禮開始前頒發，以確保3小時內播完。第94屆奧斯卡頒獎禮前日公布收視，約1536萬觀衆收看，比2021年上升56%，但仍未回復疫前水平。根據資料，2019年奧斯卡不設主持，由《綠簿旅友》奪最佳電影，2960萬人觀看。韓片《上流寄生族》揚威2020年第92屆奧斯卡，收視跌至2360萬。去年大贏家是《浪跡天地》，受疫情影響收視更見新低。