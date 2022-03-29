林文龍認亞視網劇難撼兩電視台 黃德斌爆麥明詩多激情戲 推介值得睇

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

林文龍稱不用太在意「打對台」這字眼，並直認：「邊度有得打，大家不同方向，做法不一樣，電視台劇是定了時間播，我們是22分鐘一集，節奏比較快，大家不用限時坐定定睇，隨時都可以睇，多謝大家吹捧，講到3個台好似打仗咁。」他不認為網劇比傳統電視劇輸蝕，「問100個後生仔，有99個都會答上網多過睇電視，最終都要看作品有沒有用心做，大家喜不喜歡，要配合天時地利人和」。

計劃開拍綜藝節目

問到未來大計，林文龍透露計劃開拍多個綜藝節目，疫下暫不敢開新劇，他說：「是有些故事大綱在手，我們沒有簽約藝人，拍攝中受疫情影響停機就返不到轉頭，等於將錢掉晒落鹹水海，所以疫情一日未明朗化，我們都不會貿貿然開劇。」

問到黃德斌對新劇可有信心？他說：「我覺得可以值得睇吓。」是否與麥明詩的激情戲最值得睇？他笑說：「其中一場啫。我在中環拍的街景戲都好睇，她的激情戲比我多，我就又激心又激氣。」並透露戚其義監製的劇雖然劇情認真，但他的角色都有笑位。

崔加寶復出拒穿泳衣

崔加寶表示已28年無拍劇，今次在劇中演麥明詩契媽，大爆劇組原安排她與麥明詩一樣穿泳衣演出，被嚇到傻，險辭演，她說：「我好心和劇組講50幾歲人穿泳衣不好睇，會嚇親人，好彩肯改劇本，若不是我會辭演，免影響市容。」她稱再「出山」拍劇，最開心是期待她演戲的3名子女，至於會否再拍劇，她表示要視乎劇本是否適合。

陳雅麗咀黃又南下巴受罪

陳雅麗表示在劇中演黃又南女友，與對方有不少激咀戲，她笑道：「兩片嘴唇冇離開過，但因Omicron關係就冇伸脷，又南拍攝前都樂意應我要求，刷牙和食糖。原以為很安心，怎料變成愛與痛的邊緣，因為他的鬚生得好快，如仙人掌般拮到我成個下巴紅晒，我要邊拍邊補粉，真的很難忘。」

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