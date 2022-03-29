【明報專訊】奧斯卡每年都有追悼過去一年離世台前幕後電影人的環節，今屆被追思的包括《求婚的惡魔》喜劇女星碧緹韋特（Betty White）、《原野游龍》史上首名黑人金像影帝薛尼波達（Sidney Poitier）、《蜘蛛女之吻》威廉赫特（William Hurt）、《捉鬼敢死隊》導演艾芬懷文（Ivan Reitman）等。《風雲雄霸天下》日本男星千葉真一，以及《第一爐香》服裝設計和田惠美的照片亦出現在大屏幕。據美媒報道，大會每年亦幾乎必有遺漏，今年被遺忘的包括《笑笑小電影》第一代主持卜沙格（Bod Saget）及《周六夜現場》加拿大諧星Norm MacDonald。在《色慾都市》扮演同志Stanford的韋利加遜（Willie Garson）、彼思動畫《沖天救兵》中聲演深情鰥夫「Carl叔叔」的資深演員愛德艾斯納（Ed Asner），以及「鐵甲奇俠」羅拔唐尼的導演父親Robert Downey Sr.。另外，今年1月因滑雪意外英年早逝的《時裝巨人的狂情歲月》法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel），也沒出現在悼念名單。