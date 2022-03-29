串流平台大捷 女導演珍甘比恩力壓史匹堡勝出 《心之旋律》膺最佳電影 聽障演員締紀錄

《心之旋律》改編自2014年法國片《閃亮的歌聲》，把原著的法國務農家庭，改為靠捕魚維生的美國一家四口；英語片名《CODA》正是「聾啞人子女」縮寫，片中一家四口只有女兒健全，並擁有天籟歌聲，原著由健聽演員擔正，贏得最佳改編劇本的女導演尚安希達（Sian Heder），卻起用聾啞演員，包括奧斯卡史上首名失聰影后瑪莉麥蓮（Marlee Matlin）扮演媽媽一角。《心》片去年1月在辛丹斯電影節首映，AppleTV+以破紀錄的2500萬美元（約1.95億港元）購入版權，同年8月上架。

AppleTV+ 1.95億買版權

由不被看好到成為奧斯卡王者，《心之旋律》省靚了2019年11月才投入服務的AppleTV+招牌，成為首齣贏得奧斯卡最佳電影的串流平台出品。監製華斯伯格（Patrick Wachsberger）從Lady Gaga和麗莎明妮莉（Liza Minnelli）手上接過獎座，「我真的要多謝奧斯卡接受這部有關家庭與愛的電影，尤其在艱難的當下更需要」。事實上今年大會特別安排了手語全程「旁白」，《心》片台前幕後上台，更不止一名手語傳譯陪伴左右。

有報道稱美國佔了四分之一人口有不同程度身體障礙，在影視作品中卻只有2%角色是殘疾人，就算成為主角，也大多由健全演員擔正；編導尚安希達為了拍好《心之旋律》，閱遍有關聾啞文化的書籍和文章，並大讚扮演爸爸的賽高素演出精彩，尤其向醫生形容下體痕癢的豐富身體語言，更令劇組笑個不停。

想教總統夫婦粗口手語

賽高素不負衆望，繼「英國奧斯卡」BAFTA及演員公會獎後，再在奧斯卡締造歷史，成為史上首名贏得男配角獎的聽障演員。他從上屆最佳女配角、《農情家園》韓星尹汝貞手上接過獎項，後者知道對方要雙手做手語，利用身體語言示意替他暫時保管獎項，引來一陣笑聲。賽高素談及其父的謝辭，連即時傳譯的旁白也語帶哽咽，「我爸是家中最會做手語的，但車禍後他頸部以下癱瘓，再不能做手語了。爸爸，從你身上我學習良多，永遠都愛你，你是我的英雄」。賽高素的謝辭可說笑中有淚，提到最近與劇組有機會參觀白宮，並跟總統拜登夫婦見面，「我原計劃教總統夫婦做粗口手語的，但瑪莉麥蓮警告我要檢點；所以不要擔心啦瑪莉，今天我不會爆粗的」；其後再多謝聾啞劇場給他機會磨練演技，並特別提到編導尚安希達，「我最近看了史匹堡（Steven Spielberg）的一本書，他稱最佳導演的定義就是良好的溝通橋樑：尚安希達，你是最好的溝通者，把聾啞與健聽世界聯繫一起」。

連續兩年女導演得獎

連《千萬別抬頭》與《犬山記》在內，串流平台Netflix歷來7部戲角逐最佳電影，卻全部落敗，雖然《犬》片賽前獲12項提名領先，最終只有珍甘比恩（Jane Campion）捧走最佳導演殊榮，不過是奧斯卡史上首次連續兩年由女導演勝出，亦是繼《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）與《浪跡天地》趙婷後，第3名贏得金像獎的女導演。珍甘比恩1994年曾以《鋼琴別戀》入圍，卻敗給《舒特拉的名單》史匹堡，今年兩人再度較量，前者終取勝。

《犬山記》講述1920年代蒙大拿州牧場主人，當弟弟與育有一子的寡婦結婚後，兄弟倆關係開始惡化的故事。珍甘比恩致謝時多謝劇組及演員，讚他們很出色，之後又感激其女兒及《犬》片原著小說作者Thomas Savage，「他寫有關殘酷，想要的卻相反：善良」。珍甘比恩去年在威尼斯影展奪得最佳導演後，從金球獎、BAFTA、導演公會到昨日奧斯卡，成為了常勝將軍。

（第94屆奧斯卡頒獎禮）