不忿愛妻被嘲光頭 掌摑基斯洛克惹禍 出爐金像影帝韋史密夫恐失獎

過去憑《尋找快樂的故事》及《拳王阿里》兩度角逐奧斯卡影帝落敗的韋史密夫，今屆終以傳記片《王者世家》零的突破，擊敗《犬山記》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《夢想期限》安德魯加菲（Andrew Garfield）等競爭對手，首次稱帝奧斯卡，亦是繼薛尼波達（Sidney Poitier）、丹素華盛頓（Denzel Washington）、占美霍士（Jamie Foxx）及科力士韋德加（Forest Whitaker）後，成為史上第5名黑人金像影帝。

史上第5名黑人奪金像影帝

韋史密夫在《王者世家》扮演網壇名將「大細威」威廉絲姊妹的父親李察，很早察覺女兒充滿天分，自幼嚴格培訓她們成為世界級網球手的故事，感動全球影迷。然而在他得獎前，諧星基斯洛克上台頒發最佳紀錄片予《靈魂樂之夏》，先來一段棟篤笑炒熱氣氛；他問韋史密夫妻子珍達碧姬：「你幾時拍《伴我雄心》續集？」戲中狄美摩亞（Demi Moore）剃頭扮女兵，藉此拿珍達有脫髮問題開玩笑。

落台再爆粗 電視台「消音」

韋史密夫聞言先是一笑，其妻卻木無表情，基斯還想繼續發言，此時韋史密夫急步上台，突然出手怒摑基斯，後者驚魂未定，台下更是目瞪口呆，英國《每日郵報》拍到妮歌潔曼（Nicole Kidman）張大嘴巴，露出難以置信的驚愕表情。韋史密夫返回座位後怒氣未消，再以粗話怒罵基斯：「別用你的衰口提及我妻名字！」由於事出突然，負責直播的ABC電視台隨即把現場畫面「消音」。

傳與基斯洛克早有積怨

據外媒報道，憑《馬克白》角逐今屆影帝的丹素華盛頓及《星夢情深》男星畢利谷巴（Bradley Cooper）輪流上前安慰韋史密夫。有網民質疑兩人自編自導這場鬧劇，藉以製造話題，刺激電視台收視回升；亦有傳雙方早有積怨，早在2016年基斯擔任奧斯卡主持，當年韋史密夫主演《震盪真相》無緣入圍，於是開玩笑說珍達杯葛頒獎禮；兩年後，韋史密夫透過社交媒體留言祝賀前妻Sheree Zampino生日快樂，基斯即回覆「你的現任妻子真是通情達理」。

混亂過後，現場氣氛變得尷尬，其後韋史密夫獲頒最佳男主角，先為鹵莽行為向奧斯卡主辦單位及其他候選影星致歉，「藝術源自生活，我的行為像個瘋狂父親，正如人們形容戲中李察一樣，愛會令人做出瘋狂行動」，又說有人不尊重他，還微笑然後假裝沒問題，希望大會及在場同業原諒他，但隻字不提基斯。

基斯息事寧人 警保留追究權利

《紐約郵報》向警方查詢，證實基斯拒絕指控韋史密夫，似息事寧人，但警方表明保留追究權利，「如果受害人稍後改變主意，我們隨時可以展開調查」。不過，有業內人士稱，奧斯卡有嚴格的行為指引，無論在藝術或道德上都要懂得尊重、包容別人，「他的行為等同襲擊，令現場所有人都感不安」，就算他不想交還獎座，主辦單位日後亦有可能追究。

奧斯卡發聲明「不容忍暴力」

另一方面，圈中不少藝人對於韋史密夫掌摑基斯都不表認同，美國喜劇女星格里芬（Kathy Griffin）指摘韋史密夫攻擊一個正在台上表演的藝人是「作出很壞的示範」；導演祖艾柏圖（Judd Apatow）亦批評韋史密夫行為失控，「威廉絲家族應該感到憤怒」。奧斯卡一方亦發表聲明「不會容忍暴力問題」，似要跟韋史密夫劃清界線。不過，韋史密夫兒子積頓（Jaden Smith）則力撐父親，透過社交媒體留言「這就是我們的做法」，又大讚父親的致謝辭「令我感動到喊」。

（第94屆奧斯卡頒獎禮）