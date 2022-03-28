【開箱】《碎片人生》 母親的秘密與真相

暢銷小說改編

故事講述剛滿30歲的報案室接線生Andy，由於母親Laura患癌，於是搬回小鎮陪伴對方；兩人午飯時遇上報復舊愛的槍擊犯大開殺戒，Laura在千鈞一髮之際為保護女兒而手心中刀，同時擊斃兇徒。母女倆成為傳媒追訪對象，Laura接受治療後堅持同晚出院，怎料被闖入者襲擊，Andy撞破，打傷對方救了媽媽，但Laura命她即時離開，並遞上倉庫地址，囑咐Andy拿到汽車後往北走，稱之後會合。受驚過度的Andy不明所以但仍照辦，到達取車地點發現車上除了有手槍、大箱現金，還有Laura不同身分的駕駛執照，讓她更加疑惑，到底媽媽是何許人？詢問跟Laura已離婚的繼父Gordon所知不詳外，Andy發現看顧她長大的Charlie亦有很多謊言，於是決定自行尋找答案，結果令她難以想像。

《碎片人生》改編自凱琳史勞特（Karin Slaughter）的同名暢銷小說，這名資深罪案小說作家，《好女兒》（The Good Daughter）、《盲視》（Blindsighted）、《虐殺三聯圖》（Triptych）、《少女的悲劇》（Fractured）等都推出過中文版；事實上同類型作者在歐美多不勝數，給串流平台提供了材料和養分。《碎》劇主題是女兒對雙親的了解有多少？飽受傷害的年輕媽媽為了保護自己和女兒，又會去到幾盡？劇中一如最近大熱台劇《華燈初上》，倒敘與現在情節並行，逐步揭開真相。由於隱藏秘密的是母親，所以最初現在的觀點多從Andy角度出發，顯得任何人也不能盡信，並跟觀眾的視角同步。劇情差不多到中段揭露，Laura真名叫Jane，來自大富之家。

殺害父親的真兇誰屬

Andy追查到舅父Jasper是大藥廠CEO，準備從政，並舉行新書發布會，於是在一直保護她的法警Mike陪同下抵達現場，並跟隨Jasper返回大宅，看了很多錄影片段，才知母親原是天才橫溢的鋼琴家，單是這一點已超乎Andy想像；然後再平行交代Andy少女時有繪畫天分，曾要求媽媽讓她選修藝術不果，兩人還大吵一場。類似的母女情貫穿全劇，包括Laura罹患乳癌接受化療，Andy欲幫忙照料，Laura近乎拒人千里，充分表現她一直過分保護女兒，忘記了Andy已經長大成人。同時也預示及反照出秘密不可能永遠掩埋，終有一天水落石出。

Laura（亦即Jane）的父親Martin掌管大藥廠，操控慾強；有一幕Jane生母欲帶年幼的Jasper、Jane，還有Jane另一哥哥Andrew深夜離開大宅，Martin發現後攔截，從此Jane母消失。Martin的操控慾轉移到Jane身上，讓她在精神困擾中成長。雖然喜歡彈琴，但Martin嚴控其生活，把鋼琴演奏變成操控工具。此時哥哥Andrew帶同朋友Nick來到大宅，後者是激進組織「改變世界軍團」的領軍人物，Andrew不值父親藥廠害人無數，與Nick站在同一陣線。Nick跟Jane互相吸引，更發展成情侶。關鍵一幕是在奧斯陸的公開論壇，Martin被假扮成大學教授的與會者Grace在台上當眾槍殺，後者亦當場自殺。到底策劃殺死Martin的幕後真兇是誰？為什麼Jane後來加入了保護證人計劃？她為何向女兒隱藏過去，連Andy生父是誰也要撒謊？為什麼在餐廳的槍擊案後，有闖入者要傷害Laura（Jane）？是誰主使？拿走那箱現鈔的又是哪一路人馬？此劇名為《碎片人生》，到結局殺害Martin的真兇浮現，碎片在拼圖逐一歸位，看到了全貌。真相卻往往很殘酷，難以承受。