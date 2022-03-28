不滿奧斯卡拒讓烏克蘭總統發言 辛潘誓公開毁金像獎座

奧斯卡今屆重設司儀一職，請來搞笑女星愛美舒瑪、雷珍娜荷爾（Regina Hall）及溫達撒斯（Wanda Sykes）聯手主持大局；愛美上周接受清談節目《The Drew Barrymore Show》訪問時透露，曾建議大會邀請烏克蘭總統澤連斯基透過衛星直播或者預先錄影片段，隔空亮相頒獎禮，藉此令全球觀眾關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，但有關提議遭監製否決，愛美當時說：「就算叫我親赴烏克蘭都可以，可惜我不是奧斯卡監製。」

先後憑《懸河殺機》及《夏菲米克的時代》兩奪奧斯卡最佳男主角的辛潘，自俄羅斯入侵烏克蘭後，一直關注當地局勢，拍攝紀錄片以影像記錄俄軍入侵實况之外，亦曾到波蘭拍攝烏克蘭難民，其後又發聲明譴責俄羅斯總統普京。辛潘兩度跟澤連斯基見面，稱讚對方令人「欽佩和動容」，又呼籲大衆捐款救助烏克蘭難民。

辛潘前日接受CNN訪問時表示，美國影藝學院有義務開放平台給烏克蘭總統澤連斯基發言，如果他能在頒獎禮致辭，好讓各界清楚目前烏克蘭正面對的危機，「奧斯卡所能做的最好事情，就是讓他（澤連斯基）有機會跟我們說話」。辛潘稱以其了解大會拒絕了，並批評做出這決定是荷李活史上最下流的一刻。辛潘又表示，若奧斯卡真的不讓澤連斯基亮相，他誓言會當眾熔掉兩個金像獎座，並呼籲大家杯葛奧斯卡頒獎禮。

連曼路太太中招 被迫缺席

另一方面，連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda）執導的《夢想期限tick, tick... BOOM!》以及擔任配樂的動畫《奇幻魔法屋》，有份入圍奧斯卡，但他前日表示，太太確診新冠病毒，身為密切接觸者的他，唯有缺席頒獎禮。至於本月中出席完「英國奧斯卡」BAFTA後染疫的《貝爾法斯特》導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）及演員基倫軒斯（Ciaran Hinds），亦暫未知能否通過核酸檢測。據悉憑《成為里卡多之路》角逐影后的妮歌潔曼（Nicole Kidman），早前因腳傷舊患缺席奧斯卡午宴，未知是否痊癒可出席頒獎禮。