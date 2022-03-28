拍劇咀女無數 徐子珊惜得舒服 吳卓羲難忘被楊思琦奪熒幕初吻

記者：鍾一虹

吳卓羲（Ron）以往常演衝動角色，今次在《飛虎3》 演飛虎隊高級督察高子樂，終跟「衝動」兩個字拉遠，朋友看過劇集，讚他的角色幽默，與蔡思貝的感情線有趣 ，「劇本沒寫太深入，一路拍一路加戲分，希望靠我和蔡思貝、黃宗澤與陳瀅兩對情侶帶出輕鬆氣氛，後來還加了我坐蔡思貝電單車尾、送頸鏈的調情戲，還有我推着傷後坐輪椅的蔡思貝散步的一場咀戲，導演都好滿意效果」。

讚蔡思貝聰明女

Ron獲監製樂易玲安排在劇中有兩美相伴，蔡思貝與姚子羚演他女友，以及有咀戲，惹來拍檔黃宗澤妒忌。雖然入行以來常與女演員拍親熱戲，經驗老到，但Ron說：「我還是會尷尬，溝通好就不尷尬，講清楚避免誤會。」與蔡思貝首度合作，Ron大讚對方是很聰明的女仔，好勤力，用很多方法豐富角色，好有自己一套，導演都很喜歡她。

問Ron與不少女星拍過吻戲，那個最難忘？Ron說：「楊思琦，因為拍劇集《英雄．刀．少年》時，她奪了我的熒幕初吻。」至於徐子珊，他說：「好惜、幾舒服。」又承認曾遇過難搞的女對手，透露對方經驗較淺，令他好尷尬。Ron未有透露是誰，並笑說：「人生惜過咁多人，搞到我好亂，不要講這些了。」繼《酒店風雲》後，相隔10多年再跟姚子羚合作，Ron覺得對方成熟了好多，「合作暢順，不用擔心」。

避談跟菊梓喬戀情

現實中Ron的感情生活備受外界關注，去年曾在微博發出一個空白帖文，Tag了歌手菊梓喬（Hana）而傳緋聞，近日更有報道指Hana駕車出入他住的屋苑。

問Ron是否已找到心目中的「最佳女主角」？他說：「未喎，不講這些喇。」很多人覺得他揀對象與過往不同？他哈哈大笑沒回應，並說：「其實沒什麼分別，都是隨心，最重要相處舒服和溝通到，隨緣啦，我要求不高，你要求別人，別人也對你有要求。」

連場動作戲 親身上陣

Ron對感情事採佛系態度，相比在工作上夠膽識得多，在《飛虎3》中有連場動作戲，都親自上陣，回想這些鏡頭猶有餘悸，「有場在無綫停車場吊威也從5樓一躍而下撲到車頂，朝早7點開工，武指臨時叫我跳樓，都想試下，結果試了五六次，無用替身。另一幕爬上天秤開槍，都幾難忘，我也喜歡拍出來的效果，本身畏高，爬到上去沒想像中那麼驚，有威也和鋼梯做保護，覺得幾好玩。撲上一部正在行駛中的汽車那場，都有驚無險」。

拍攝這些動作場面，令他回想起10多年前拍《大唐雙龍傳》吊威也跳落山崖一幕，是人生中最驚險一次，「當時好驚，但不跳就無飯食，可能累積了這些經驗，對現在拍動作戲有幫助，大膽好多。以前舊式吊威也勒到好痛，現在新的舒服很多，不會阻礙我們做動作」。

湊熱鬧進軍NFT市場

今年是Ron入行22年，自覺有得有失，接到很多好的角色，做到喜歡的事情，但拍戲失去很多私人時間，直至離開無綫後，情况有所改善，工作量沒以前那麼頻密。疫下對他的工作也有影響，但幸運是去年拍了多部電影和電視劇。生意方面，Ron與伙伴轉網上經營出Figure，目前正研究何時適合推出市場，在北京開設的Figure博物館，一直運作中。另外，他打算乘着熱潮殺入NFT市場，分一杯羹。

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