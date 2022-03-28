女友被指似馬蹄露 Tyson Yoshi：我鍾意就得

身為男朋友的Tyson Yoshi對事件反應激動，昨午在社交網開直播，挺身維護女友，最高峰逾4000人收看。他說：「她外表點樣，我鍾意就得。我當然要企出嚟啦！保護不到身邊女人，點做男人呀？」他稱入行做藝人後，明白別人說「人紅是非多」，但他不認為公眾人物就要被人鬧。其間他愈講愈勞氣，多次爆粗，「好彩我女友夠堅強，若不開心走咗去，咁點呀？點解要這樣批判？音樂和外貌不是競技運動，無一個指標，大家應討論真正有用的事」。

不少粉絲留言安慰，Tyson Yoshi發泄完不滿後，終露出微笑，語重心長勸告大眾學習將負能量變正能量，「有人發放負能量，不會跟他們一般見識，我認為要將負能量過濾，對人笑多點，就會正氣！香港經歷好多事，每人排除負能量，就會好好多。」

記者：鍾一虹