新增「課金方案」保證入圍

TC Candler今年公布網民可透過兩個方法參與提名，其一如過往透過TC Candler官方YouTube頻道與Instagram留言提名，但不保證被提名者能入圍。第二種方法是今年新增的「課金方案」直接保送，網民只要加入官方Patreon，支付月費，其提名就能保證入圍，最平月費25港元，如選擇最貴的80港元月費，且連續訂閱6個月，更可參與最後名單的投票，以及可提早知道「全球百大俊男／美女」的最終名單。

娛樂組