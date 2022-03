被提名入圍全球百大俊男 黃偉文退選：被提名咗都唔知咩事

娛樂組

TC Candler舉辦的「全球百大俊男2022」,今年新增「課金方案」,受外界質疑,影響公信力。MIRROR與ERROR成員先後入選,掀起不少話題及爭議。

昨日最新公布的入圍名單有荷李活型男畢彼特(Brad Pitt),還有填詞人黃偉文(Wyman),令不少網民感到驚喜。不過對於Wyman來說是驚多過喜,隨即在大會公布他入選的IG帖文留言問可否拒絕提名,「Can I say no to this nomination please」。不少網民看到說好笑。

叫大家不用恭喜

Wyman表明抗拒,在個人IG發表「退選宣言」,「首先,成件事我並無『參賽』完全被動,被提名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑,被大家惡作劇一下,喺疫情中提供一點歡樂,我係ok嘅,但我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅,非我性格亦非我所求,唯獨呢件事一定要講清楚。講完,請大家各適其適,繼續enjoy呢個玩笑(自己知自己事我諗唔會唔係玩笑而真係有咁多人覺得我有機會成為全球百大美男啩哈哈哈)。不如大家笑過就算,尊重吓我意願,畀我退選啦唔該!」

Wyman叫大家真的不用恭喜他,說自己貪這些做什麼!他問:「我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦!其實到最後入選呢個名單嘅人數會唔會有幾百萬個㗎!真正最想問係有冇得唔接受提名要求有關方面將我除名㗎!等其他實至名歸嘅人去選啦!」

網民指林家謙被提名

對於網民恭喜他,Wyman無奈回覆:「都話唔使咯。」亦有說:「等如𠵱家人人都叫女神。」Wyman回覆說:「被人叫『女神』同自己話自己係,就好大分別啦。」有網民讚他有才華,又是潮流達人,時裝界型男,認為審美標準因人而異。另外,有網民透露知道創作歌手林家謙都被粉絲提名,相信有機會入圍。