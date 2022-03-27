8獎提前頒捱轟 謝茜嘉缺席紅氈撐同事

《Drive My Car》最長氣

包辦BAFTA及SAG的《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose），是最佳女配角大熱，若《貝爾法斯特》茱迪丹芝（Judi Dench）爆冷勝出，現年87歲的她將超越去年《爸爸可否不要老》影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），成為歷來最年長得獎演員。

同時角逐最佳國際電影及最佳電影的日本片《Drive My Car》長達179分鐘，在今年候選電影中最「長氣」；以奧斯卡近百年歷史看來，又未算紀錄，曾奪最佳電影的《亂世佳人》片長238分鐘，1968年贏得最佳外語片的《新戰爭與和平》更誇張，片長414分鐘，長氣過近年很多串流平台劇集。另外，《Drive My Car》是歷來第14齣非英語電影角逐奧斯卡最佳電影，而且是4年內第4部，緊隨《羅馬》、《上流寄生族》及《農情家園》之後。至於《逃不出的記憶》則是歷來首部同時提名最佳動畫、紀錄片及國際電影的作品。

想入圍記得用姬蒂白蘭芝

珍甘比恩（Jane Campion）繼《鋼琴別戀》後，憑《犬山記》再度提名最佳導演，是歷來首名女導演兩度躋身奧斯卡候選名單；上次她敗給《舒特拉的名單》史匹堡，巧合地今年兩人再次對壘。如無意外珍甘比恩可扳回一仗，若成功將是奧斯卡歷來首次連續兩年由女導演奏凱。此外，姬蒂白蘭芝（Cate Blanchette）成為歷來獲提名最多最佳電影的演員，她主演的《傳奇女王伊利沙伯》、《巴別塔》、《娛樂大亨》、《奇幻逆緣》及3齣《魔戒》，加上今年獲提名的《千萬別抬頭》及《毒心術》合共9片，已超越《亂世佳人》夏蕙蘭（Olivia de Havilland）8齣作品角逐最佳電影的紀錄。

奧斯卡候選者「成雙成對」

提名最佳男女主角的《成為里卡多之路》查維爾巴頓（Javier Bardem）與《Parallel Mothers》彭妮露古絲（Penelope Cruz）是夫妻；候選最佳男女配角的《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）2017年訂婚，並育有兩子女。獲提名最佳服裝設計的《大鼻子情聖》（Cyrano），導演祖韋特（Joe Wright）與女主角希莉賓納（Haley Bennett）育有一名孩子。《大》片男主角彼得迪奇治（Peter Dinklage）則與編劇艾莉卡舒密特（ Erica Schmidt）是夫妻。