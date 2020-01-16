MIRROR去年合作品牌逾180個 姜濤登十大KOL首位成「廣告王」

MIRROR是廣告商寵兒，12名成員代言不停。有廣告媒體監察公司發表「2021年香港本地廣告開支報告」，稱去年本地廣告總開支高達294億元，按年飈升29%。MIRROR去年雄霸社交平台Instagram的KOL品牌內容廣告市場，涉及的品牌宣傳超過180個。去年十大最高廣告開支的品牌，有半數是由MIRROR推廣。

MIRROR成員奪半數席位

至於去年以「社交媒體KOL品牌內容廣告開支」計算出的十大KOL，排首位是姜濤，第二位是小斯，第三位是盧瀚霆（Anson Lo），其餘順序為江生（Anson Kong、AK）、張敬軒、林芊妤（Coffee）、陳卓賢（Ian）、陳琪、呂爵安（Edan）及孫慧雪，MIRROR成員佔一半。媽媽級的孫慧雪與林芊妤、陳琪都佔一席位，孫慧雪開心說︰「喺咁激烈嘅世代，都可以掹車邊有KOL第十位，都算係咁啦！」

MIRROR正副隊長Lokman與AK前晚以視像亮相ViuTV節目《今日疫情》，被問MIRROR是否於7月開10場紅館演唱會？Lokman承認開始構思演唱會內容，希望帶出新鮮感和驚喜，但對開騷日期大賣關子，只稱不是太遠的事，未收到上頭指示不敢多講。

Lokman︰開騷日期不是太遠

ViuTV前晚公布《Chill Club推介榜 年度推介21/22》的「年度男歌手」、「年度唱作歌手」及「年度十大歌曲」入圍名單。入圍角逐男歌手獎的歌手現身直播拉票，包括Ian、AK、Anson Lo、張敬軒、林家謙及馮允謙等，姜濤則缺席。眾人寫出自己歌曲的一句歌詞拉票，許廷鏗寫《佛系人生》歌詞，寄語大家在疫情中多飲水，同場歌手與他舉杯飲水。

娛樂組