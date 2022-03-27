復出被翻舊情史 53歲陳梅馨︰無可能結婚

對於復出惹關注，以往的情史被重提，陳梅馨希望相關報道沒影響到其他受牽連的人，感慨說現在回看以前太年輕，有好多事不識處理，否則結果或不是這樣。經歷數次戀愛失敗的經驗後，她現在的愛情觀是一切隨緣。她說後生時沒想過組織家庭或生小朋友，對愛情沒信心，將感情寄託在兩隻貓身上，只希望多些工作。她肯定說沒可能結婚，這個機會微乎其微，「因工作我已影過多次婚紗相，所以不會恨穿婚紗」。

溫兆倫曾索14萬掟煲費

當年陳梅馨被有婦之夫溫兆倫追求，後者表示正跟太太辦離婚手續，終打動陳梅馨；交往後陳梅馨未能接受溫兆倫的性格，兩個月內提出逾10次分手，關係斷斷續續，最後分手收場。不過溫兆倫向陳梅馨索取14萬元掟煲費，更申請法庭禁制令，令陳梅馨未能赴英國求學，陳梅馨最終贏官司。陳梅馨亦曾被指介入姜皓文與當時女友殷寧（現為姜皓文太太）的戀情，她當時果斷分手，不欲糾纏。

娛樂組