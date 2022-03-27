74歲配音王后謝月美病逝 李司棋傷心不捨 關寶慧懷念再懷念

近年患重病消瘦

謝月美（May姐）退休後多年未有公開露面，據知她近年患上重病後身體轉差，消瘦了很多。前晚傳來她在醫院病逝的噩耗，關寶慧在社交網上載May姐的黑白照，留言︰「親愛的May姐，不知道如何能令你，知道我對你的懷念！懷念你找我做配音工作；懷念你在工作上對我的遷就……懷念和你打麻將的歡笑，懷念和你拍戲的笑場！懷念再懷念，最終也只剩下懷念！願你到開心的國度！」

關寶慧讚前輩樂天脾氣好

關寶慧從劉雅麗及杜雯惠口中得知謝月美離世的消息，她接受《明報》電話訪問，感激謝月美給她機會接觸配音工作，之後又一齊拍劇集《水餃皇后》，她讚前輩性格樂天又脾氣好，她說：「May姐當年找演藝學院出身的人合作，找我、陳錦鴻和詹瑞文聲演迪士尼動畫《鐘樓駝俠》，教曉我不少配音技巧。我聲線天生低沉，試過配一套片配不出尖叫聲，May姐沒責罵，還代我完成，多謝她包容。」關寶慧回想當年有空便約May姐打麻將，對方人品及牌品好，喜歡在四方枱上講八卦事和人生經歷。她有數年未見對方，從朋友口中得知May姐近年患病身體轉差，有人發起拍短片打氣，可惜她未及時送上問候，便收到對方離世消息，希望May姐在天堂繼續開開心心。

李司棋近年會相約麗的映聲（麗的電視前身）第2期訓練班同學謝月美、黃韻詩等食飯敘舊。李司棋聞謝月美去世感傷心，她回覆《明報》說：「她（謝月美）小時候漂亮又文靜，結婚後生兒育女。在工作方面盡顯領導才能，十分成功。朋友們很喜愛她的爽朗率直性格，子女們也疼惜這位偉大的慈母。知她多年的辛勞，在她退休後，健康方面轉差，還不是太老就走了，我們真的難過，不捨啊！」李司棋心情難過，一直以為謝月美會康復，所以離世消息傳來時覺得太意外。

曾佩儀感激恩師陪伴勸導

配音員曾佩儀上月曾跟謝月美慶祝生日，合照見謝月美消瘦不少。她對恩師離世感到惋惜，遺憾因疫情未能到醫院探望，感激對方曾在她人生低谷時陪伴及勸導。劉雅麗透露去年6月與May姐、王祖藍、蔡少芬聚會時，見May姐臉色不太好，才知她患重病。當時May姐尚算精神，說話大聲，還表示正在練氣功。她表示May姐的舊同事兩星期前發起拍片集氣，希望May姐開心。日前她接到杜雯惠電話，稱May姐說很掛住她與王祖藍。

聲演麥兜媽媽為人熟悉

謝月美畢業於麗的映聲第2期訓練班，最初做配音工作，後來轉投無綫配音組，也曾演出香港電台廣播劇節目。謝月美在配音界甚有地位，是香港著名配音導演及香港演藝學院客席講師。她聲演過的角色有《反斗奇兵》的薯蛋頭太太、《怪獸大學》的校長，最為人熟悉是聲演本地原創卡通《麥兜》中的麥兜媽媽麥太，有「配音王后」稱號。謝月美早年移民美國，後來與子女回流香港。她生前也熱愛舞台劇，是「香港影視劇團」團長，團員有潘芳芳、黃文慧等。她曾參演多部劇集，無綫劇有《孖仔孖心肝》、《老友鬼鬼》等。

娛樂組