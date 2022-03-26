《蝙蝠俠》刪剪小丑片段網上曝光

《蝙蝠俠》戲中出現保羅丹奴（Paul Dano）扮演「謎語人」、哥連費路（Colin Farrell）飾演「企鵝」等壞蛋，網上流傳小丑亦會在片尾彩蛋登場，結果令觀眾失望而回。原來巴利基奧漢的演出片段，遭導演以「影響劇情推進」為由刪去，為了補償影迷損失，改於網上播放，片段講述蝙蝠俠到阿卡漢精神病院跟小丑面談，希望透過後者的瘋狂思考方式，從而推測謎語人大鬧葛咸城的動機。蝙蝠俠首先把一些證物轉交對方，鏡頭可見小丑雙手，甚至面容滿是疤痕，狀甚可怖。透過二人對話，不難估計他倆早已交手，「差不多是我們的周年紀念了，不是嗎？」然後小丑試圖擾亂蝙蝠俠的思緒：「謎語人可能是你的粉絲？或許你們早有私怨？他的目標其實是你而非葛咸城？」最後蝙蝠俠在對方的嘲笑聲中離開，片段亦在此結束。