湯告魯斯反對《職工7》提前網上播

曾任派拉蒙CEO的Jim Gianopulos，跟湯告魯斯一向關係友好，於是充當說客，卻未能令湯佬回心轉意，他堅持《職工7》跟隨舊制，在戲院上映3個月後才移交其他平台播放，有傳Jim游說失敗，因此決定離職，現由Brian Robbins接手。

湯告魯斯跟派拉蒙合作37年，《職業特工隊》成為該公司最賣座電影系列之一，過去6集總票房高達35.7億（約278.5億港元），上集《職業特工隊：叛逆之謎》全球累收7.9億（約61.6億港元）更是同系列之冠，湯佬對《職工7》寄望甚殷，自是不難理解。