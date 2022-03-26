親證兩子確診新冠 深圳醫院隔離 胡杏兒︰孩子們已痊癒

胡杏兒近年不時返內地工作，前年她佗着孻仔時，參加真人騷《演員請就位2》。過往她會將大仔交給老公李乘德在港照顧，她則帶同二仔及孻仔同行。本月16日，胡杏兒在港為老公慶祝生日，當時她跟三名兒子攬實李乘德送吻，畫面溫馨。原來她之後帶同兩子李奕霖及李奕宏低調前往內地開工，並接受隔離。

網民公開住院登記單爆兩孩染疫

日前李乘德在社交網上載獨自行山照，寫道︰「香港行山風景真美麗。停下客家村食客家菜。」之後有網民留言，提到他的兒子是否在內地確診？李乘德未有回答。至昨日有網民公開一張印有跟胡杏兒兩子李奕霖及李奕宏同名的醫院登記單，稱兩個孩子陪母親返內地工作時染疫，目前在深圳第三人民醫院，疑正隔離治療。事件引起其他網民關注，擔心小朋友的情况，亦不知消息的真偽。

胡杏兒在網民爆出她兒子住院消息後，她透過工作室的微博發文承認事件，她說︰「孩子們已痊癒，目前正在按照我們國家的防疫相關規定隔離。謝謝醫療工作者的辛苦付出，也謝謝各位朋友的關心。」

杏兒︰謝謝醫療工作者辛苦付出

胡杏兒之後再於個人微博轉發帖文，並留言：「謝謝大家的關心，也謝謝所有防疫抗疫的工作者們。」很多網民得知她兒子沒事感放心，希望他們一切平安，也叫胡杏兒都要照顧好自己身體，不要太勞累。有網民認為住院單信息屬於私隱，被人泄露並公開，做法極不當，認為胡杏兒可以追究。

娛樂組