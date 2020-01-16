Dee入選競逐「全球百大俊男」 ERROR獨欠肥仔未獲提名

Dee得知喜訊後在社交網表示：「這份愛最重要入圍，有位置就夠，我沒理排第幾，多謝。」提到大會公布他入圍選用的照片，他笑說：「但點解要用呢張相？感覺綜藝之神一直無離開我。」

Dee搞笑上載另一張樣子包到冚的照片，笑言︰「我推薦呢張。」肥仔留言支持說：「我實撐你㗎！」

粉絲每月付費 提名保證入圍

根據TC Candler今年公布的規則，網民可透過兩個方法提名任何人。第一種方法是透過官方YouTube頻道提名，惟不保證提名者能夠入圍；第二種方法是今年新增的「課金方案」，網民只要加入官方Patreon，每月付月費，其提名就能「保證入圍」，最平月費為港幣25元，如選擇最貴的80元月費，且連續訂閱6個月，更可參與最後名單的投票，以及可提早知道「全球百大俊男／美女」的最終名單。

娛樂組