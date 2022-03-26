祝文君設靈 女兒哀傷致祭「永記慈恩」 丈夫心形花牌悼亡妻：情意難忘

祝文君靈堂佈置簡潔，遺照面帶微笑，中央橫匾寫上「懿範長存」。她的丈夫陳忠建與女兒陳凱瑩送上兩個心形花牌放在遺照前方，分別寫上「情意難忘」和「永記慈恩」。門外擺放不少紙紮祭品。陳凱瑩於下午3時許抵達殯儀館協助打點，她先向媽媽上香，神情哀傷。

譚玉瑛鍾志光靈堂拜祭

譚玉瑛、麥德羅、王維德、鍾志光及黃建東於傍晚先後到靈堂拜祭。麥長青、黎芷珊、黃智賢、廖碧兒、魯振順、方伊琪、王書麒、許秋怡、電視廣播有限公司、藝進同學會、香港演藝人協會等送花圈致祭。

麥德羅：她是快樂小天使

麥德羅接受訪問，讚祝文君為人活潑精靈，是個快樂小天使。他難忘10年前跟祝文君到英國登台，共度兩星期愉快日子，自此大家經常見面。兩個月前他們有聚會，當時見祝文君清減不少及戴帽，她說正在減肥所以瘦了，沒提及患癌。麥德羅對祝文君離世感到非常突然及惋惜，他說：「如果早知她患病，我會幫到她，我表哥是醫院的院長，專醫癌症。剛才在靈堂上聽朋友講，原來她早前因甩頭髮戴帽；王維德早前約她食飯，她出席前曾吐血。」他奉勸大家保持心境開朗可減低患癌機會。他說：「我個妹都是50歲患癌離世，今（昨）日來拜祭祝文君，就想起妹妹，好傷感。」

難忘最後飯敘 王維德：好難過

王維德表示幾個月前跟祝文君飯敘，是最後一次見面；當日她遲到，外表瘦了，但胃口不錯，而且有講有笑，但未有提及患病，直至她患癌離世消息傳出後，朋友才透露當日食飯聚會前，祝文君曾不適吐血。王維德說：「我接受不到她過世，因為我們由後生開始合演情侶，後來演夫妻，又拍檔做騷，所以好難過。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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