菅田將暉原定本月28日最後一次主持電台節目《All Night Nippon》，現因確診而把最後一集延至下月4日播出，至於本月28日則由《鳥獸行》男星松坂桃李代替。

韓國男團防彈少年團（BTS）成員J-Hope昨日上午亦確診。事務所指他出現喉嚨痛等症狀，檢測後證實受感染，現正在家治療。由於他已接種三劑疫苗，預計下月初可如期工作，包括4月8日的洛杉磯演唱會。

韓劇《海岸村Cha～Cha～Cha》84歲女星金英玉昨日宣布染疫，主演新片《拜託了，末任先生》下月13日上映，原定本月30日舉行記者會，電影公司表示活動取消，只作傳媒試映會。

另一方面，《皇家特工：金圈子》男星泰朗伊加頓（Taron Egerton）都算禍不單行，本月5日在倫敦演出舞台劇《Cock》期間暈倒，表演暫停40分鐘，最後需由另一演員祖哈柏積遜（Joel Harper Jackson）替他演出最後15分鐘戲分。昨日該劇監製發表聲明，宣布泰朗確診消息，「根據防疫規定，他將接受隔離，暫定下周再演」。