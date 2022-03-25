中港連續兩年停播奧斯卡

THR記者向無綫查詢但不獲回覆，而在3月28日的電視節目表上，也未見相關節目安排。明珠台去年以「商業考慮」為理由，52年來首次停播奧斯卡，有傳與講述2019年香港反修例社會運動的《不割席》入圍最佳紀錄短片有關；另外，角逐最佳電影的《浪跡天地》華裔女導演趙婷亦被指發表「辱華」言論。

另一方面，憑《換諜者》贏得金像男配角的麥克懷倫斯（Mark Rylance），以及《貝爾法斯特》候選最佳主題曲的歌手Van Morrison亦事先表明缺席今屆頒獎禮，但跟政治立場無關，前者參演《千萬別抬頭》角逐最佳電影等多個獎項，但他以「怕悶」為由拒絕到場；後者則與巡唱行程有衝突，被迫缺席亮相。